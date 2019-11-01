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В ЛНР заявили о двух сбитых украинских дронах у линии соприкосновения 

РИА Новости 2 часа назад
В ЛНР сбили два украинских дрона
Фото: РИА Новости
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила за неделю два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.
"Украинские силовики активизировали полеты беспилотных летательных аппаратов на линии боевого соприкосновения, чем нарушают минские договоренности. Заверяю украинских силовиков в бесполезности данных мероприятий, так как все противоправные действия нашими военнослужащими будут пресечены", — заявил Осадчий.
По его словам, за неделю Народная милиция сбила два беспилотника у линии соприкосновения в районе населенных пунктов Сокольники и Тепличное, фото— и видеоматериалы, снятые с БПЛА, сбитом в районе Сокольников при попытке воздушной разведки, переданы в Генпрокуратуру ЛНР и приобщены к уголовному делу в отношении командира 14 бригады украинских силовиков.
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Теги:
Армия , Яков Осадчий
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