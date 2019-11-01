Украинская армия начала стрельбы ракетами близ Крыма

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали учебные боевые стрельбы из зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) на полигоне «Ягорлык» в Херсонской области. Об этом информирует командование Воздушных сил ВСУ на своей странице в Facebook.

Боевые расчеты уже совершили более двух десятков пусков зенитных управляемых ракет, говорится в сообщении. Украинские военные заявляют, что в ходе стрельб были поражены все условные цели. Из-за учений закрыли воздушное пространство в прилегающих районах Черного моря.

29 октября сообщалось, что учения ВСУ будут проходить с 31 октября по 4 ноября в граничащей с Крымом Херсонской области. Во время маневров будут произведены боевые залпы из ЗРК «Бук М1» и С-300ПТ. Также планируется провести контрольные испытания ракет к другим ЗРК — С-300ПТ, С-300ПС, С-300В1.

Боевые стрельбы из ЗРК и другого вооружения на полигоне «Ягорлык» в Херсонской области проводятся с 2016 года. В прошлом году на аналогичных учениях украинские военные впервые за 19 лет применили мобильную зенитную ракетную систему С-300В1. Целью прошедших тогда комплексных учений и испытаний с боевыми стрельбами ЗРК С-300 различных модификаций, «Бук», «Тор», «Оса-АКМ» являлась отработка системы многоэшелонной противовоздушной обороны.