Армия США меняет калибр патронов из-за России

В материале портала отмечается, что армия Штатов перевооружается для того, чтобы американское оружие могло пробивать бронежилеты нового типа, которыми в настоящее время располагают Китай и Российская Федерация.

Калибр 5,56 используется со времен войны во Вьетнаме и морально устарел, считают американские армейцы. Также более крупные снаряды получат M4A1 и пулемет M249, стоящие на вооружении в армии Соединенных штатов.