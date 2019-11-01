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Армия США меняет калибр патронов из-за России 

Аргументы Недели 35 минут назад
Армия США меняет калибр патронов из-за России
Фото: Reuters
Армия Соединенных штатов Америки будет оснащена патронами калибра 6,8 миллиметра, которые придут на замену популярным в странах НАТО 5,56-миллиметровым пулям, сообщает Popular Mechanics.
В материале портала отмечается, что армия Штатов перевооружается для того, чтобы американское оружие могло пробивать бронежилеты нового типа, которыми в настоящее время располагают Китай и Российская Федерация.
Калибр 5,56 используется со времен войны во Вьетнаме и морально устарел, считают американские армейцы. Также более крупные снаряды получат M4A1 и пулемет M249, стоящие на вооружении в армии Соединенных штатов.
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Теги:
Армия , Войска , Оружие , США , НАТО
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