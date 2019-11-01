Генерал: третья мировая война неизбежна

Турецкий генерал заявил о неизбежности третьей мировой войны

Турецкий генерал-майор в отставке Осман Памукоглу опубликовал книгу «Третья мировая война», в которой выразил мнение, что новая война неизбежна.

Китаем и Как пишет издание Aydinlik Gazetesi, по его мнению, война начнётся между США Россией . При этом, он считает, что две из этих сторон объединятся против третьей.

По словам Памукоглу, «чётким и ясным признаком» неизбежности новой большой войны являются «деньги, которые выделяются на вооружение из годовых бюджетов государств, особенно тех из них, что претендуют на звание мировых сверхдержав».

Он полагает, что новая война может быть похожа на прошлые конфликты.

«Как и в прошлом, война начнётся из-за желания стран, направляющих экономическое развитие, не потерять или расширить зоны своего господства и контроля над ресурсами», — пишет он.

При этом, по теории Памукоглу, такая война с точки зрения географии не затронула бы Южную Америку и Африку.

Он предполагает, что исходя из того, что в двух мировых войнах Россия была союзником Британии и Америки, то в случае новой войны Россия снова будет союзником США.

«Искру, от которой загорится порох, может зажечь инцидент где-нибудь на пограничном посту, уничтожение самолёта, затопление рыболовного судна, террористический акт, покушение и любое другое невообразимое происшествие», — считает генерал в отставке.

При этом он не исключает, что поводом к конфликту «может послужить событие, которое даже не произойдёт в действительности, но будет выдано за реальное».

Ранее в МИД России отметили, что безответственные шаги американской администрации повышают риски ядерного конфликта.

Как подчёркивал российский лидер Владимир Путин , говоря о возможности третьей мировой войны, подобное развитие событий может стать концом цивилизации.

Президент отмечал, что после Второй мировой войны не было глобальных конфликтов, поскольку ведущие державы установили стратегический паритет, а страх взаимного уничтожения сдерживал участников международного общения «от резких движений и заставлял уважать друг друга».