Россия досрочно завершила поставки С-400 в Турцию

«В 2019 году Рособоронэкспорт продолжил укреплять свой имидж надежного партнера, динамичной и гибкой компании, готовой эффективно вести бизнес даже в условиях сильнейшего давления со стороны конкурентов. Мы успешно внедряем финансовые инструменты, делающие наше сотрудничество с партнерами независимым от неблагоприятных внешних факторов. Это дает свои плоды. Несмотря на санкции, мы досрочно выполнили поставки всех компонентов ЗРС С-400 в Турцию, создали и открыли первое в мире совместное предприятие по производству автоматов Калашникова «двухсотой» серии в Индии», — передает РИА «Новости» слова Михеева.

В связи с приобретением Турцией российских ЗРК С-400 США заявили о прекращении дальнейшего участия Анкары в программе F-35.

Кроме того, палата представителей США поддержала законопроект о санкциях против Турции.