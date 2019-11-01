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Россия досрочно завершила поставки С-400 в Турцию 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 45 минут назад
Россия досрочно завершила поставки С-400 в Турцию
Фото: РИА Новости
Россия досрочно завершила поставки всех компонентов С-400 в Турцию, заявил гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев.
«В 2019 году Рособоронэкспорт продолжил укреплять свой имидж надежного партнера, динамичной и гибкой компании, готовой эффективно вести бизнес даже в условиях сильнейшего давления со стороны конкурентов. Мы успешно внедряем финансовые инструменты, делающие наше сотрудничество с партнерами независимым от неблагоприятных внешних факторов. Это дает свои плоды. Несмотря на санкции, мы досрочно выполнили поставки всех компонентов ЗРС С-400 в Турцию, создали и открыли первое в мире совместное предприятие по производству автоматов Калашникова «двухсотой» серии в Индии», — передает РИА «Новости» слова Михеева.
В связи с приобретением Турцией российских ЗРК С-400 США заявили о прекращении дальнейшего участия Анкары в программе F-35.
Кроме того, палата представителей США поддержала законопроект о санкциях против Турции.
Напомним, в четверг министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что работы по введению в эксплуатацию российских С-400 будут вестись до весны 2020 года.
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Теги:
Армия , Ближний Восток , В мире , Войска , Оружие , Хулуси Акар , Александр Михеев , Рособоронэкспорт , РИА Новости , Турция
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