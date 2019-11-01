Россия и Турция начали совместное патрулирование в Сирии

По данным российского военного ведомства, патрулирование было начато в 12.15 1 ноября.

«Совместной патруль стартовал от пункта таможенного перехода Дербисия, где произошла встреча российских военных полицейских с представителями турецкой пограничной службы, и пройдет в западном направлении вдоль сирийско-турецкой границы», — цитирует агентство сообщение Минобороны России.

В ведомстве также отметили, что всего в составе патруля девять единиц военной техники, в том числе бронированные автомобили «Тигр», «Тайфун» и Kirpi.

«Безопасность колонны обеспечивает бронетранспортер БТР-82 российской военной полиции. Общая протяженность маршрута составит более 110 километров», — отмечается в сообщении.

Турецкое военное ведомство в своем аккаунте в Twitter также подтвердило информацию о начале совместного патрулирования границы.

«Первое российско-турецкое совместное патрулирование с наземными и воздушными подразделениями в настоящее время ведется в соответствии с договоренностями турецкого и российского президентов в Сочи 22 октября», — отмечается в сообщении.