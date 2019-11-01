Россия и Турция начали совместное патрулирование в Сирии 

Колонна из девяти машин с военнослужащими России и Турции начала сегодня совместное патрулирование в районе границы Сирии. Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает ТАСС.
По данным российского военного ведомства, патрулирование было начато в 12.15 1 ноября.
«Совместной патруль стартовал от пункта таможенного перехода Дербисия, где произошла встреча российских военных полицейских с представителями турецкой пограничной службы, и пройдет в западном направлении вдоль сирийско-турецкой границы», — цитирует агентство сообщение Минобороны России.
В ведомстве также отметили, что всего в составе патруля девять единиц военной техники, в том числе бронированные автомобили «Тигр», «Тайфун» и Kirpi.
«Безопасность колонны обеспечивает бронетранспортер БТР-82 российской военной полиции. Общая протяженность маршрута составит более 110 километров», — отмечается в сообщении.
Турецкое военное ведомство в своем аккаунте в Twitter также подтвердило информацию о начале совместного патрулирования границы.
«Первое российско-турецкое совместное патрулирование с наземными и воздушными подразделениями в настоящее время ведется в соответствии с договоренностями турецкого и российского президентов в Сочи 22 октября», — отмечается в сообщении.
«Рамблер» писал, что президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии, где турецкая армия начала наступление на приграничные курдские области. В Анкаре считают, что сирийские курды связаны с признанными террористическими турецкими курдскими организациями.