Россия и Турция обсудили с ситуацию в Сирии

Главы генштабов вооруженных сил России и Турции обсудили ситуацию в Сирии

"Глава Генштаба генерал Яшар Гюлер провел телефонные переговоры с начальником Генерального штаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым. В ходе переговоров состоялся обмен мнениями касательно развития событий в Сирии", — отмечается в сообщении.

Ожидается, что в пятницу российские и турецкие военные могут приступить к совместному патрулированию в Сирии.