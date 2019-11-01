Россия и Турция обсудили с ситуацию в Сирии

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов провел в пятницу переговоры с турецким коллегой генералом Яшаром Гюлером. Об этом говорится в распространенном турецкой стороной заявлении.
"Глава Генштаба генерал Яшар Гюлер провел телефонные переговоры с начальником Генерального штаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым. В ходе переговоров состоялся обмен мнениями касательно развития событий в Сирии", — отмечается в сообщении.
Ожидается, что в пятницу российские и турецкие военные могут приступить к совместному патрулированию в Сирии.