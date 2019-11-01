Уникальные кадры: загрузка «Ярсов» в пусковую установку

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Уникальные кадры из Калужской области: загрузка «Ярсов» в пусковую установку 

ТК «Звезда» + ещё 3 2 часа назад
Принятие на вооружение комплекса «Ярс», в том числе его модернизированных вариантов, призвано усилить боевые возможности ударной группировки РВСН.
В Калужской области продолжается перевооружение первого в Вооруженных Силах РФ соединения, которое переоснащается на ракетный комплекс «Ярс» стационарного базирования.
В 2019 году был завершен комплекс предварительных строительно-монтажных работ в очередном перевооружаемом ракетном полку.
Новейшая твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс» загружается в шахтную пусковую установку со специального транспортно-загрузочного агрегата, доставившего ее на позицию. Сложнейшие технологические операции длятся несколько часов, уточнили в Минобороны РФ.
Принятие на вооружение комплекса «Ярс», в том числе его модернизированных вариантов, призвано усилить боевые возможности ударной группировки РВСН по преодолению систем противоракетной обороны и укрепить потенциал ядерного сдерживания.
МБР PC-24 «Ярс» — российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью.
Помимо переоснащения РВСН, проводятся работы по созданию новой инфраструктуры, которая позволит обеспечить качественные условия для подготовки дежурных сил и несения личным составом боевого дежурства.
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Теги:
Армия , Видео , Войска , Оружие , Министерство обороны , РВСН
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