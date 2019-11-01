Британия нашла средство против российских подлодок

В Британия заявили, что нашли средство против российских подлодок

Начальник штаба ВВС Британии Майк Вигстон заявил, что страна получила первый новый морской патрульный самолет, который может отслеживать даже «самые сложные подводные лодки из России». Об этом сообщает The Telegraph.

«Это меняющий игру противолодочный и морской патрульный самолет, способный обнаруживать и отслеживать самые сложные подводные лодки, которые сейчас выставляет Россия», — заявил изданию Вигстон, добавив, что в России должны признать, что "им негде спрятаться".

По данным издания, в 2015 году правительство выделило 3 млрд фунтов стерлингов на покупку новых самолетов Poseidon Maritime Patrol Aircraft (MPA) для отслеживания враждебных морских целей и защиты британских ядерных подводных лодок. Отмечается, что первый самолет прибудет в Британию начале 2020 г. Все девять самолетов будут поставлены в ноябре 2021 года.

Как отмечает издание, такой ответ ВВС Британии дают на активизацию российских подлодок в Атлантике. Ранее сообщалось, что десять российских подлодок проводят учения в атлантических водах.