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России предрекли неожиданного союзника в Третьей мировой войне 

Ura.Ru
В Третьей мировой войне Россия объединится с Соединенными Штатами Америки против Китая. Такое предсказание в своей книге «Третья мировая война» озвучил турецкий генерал-майор в отставке Осман Памукоглу.
«Войну начнет та сторона, против которой работает время. Когда ситуация станет невыносимой, этой стороной будут Соединенные Штаты Америки», — цитирует Памукоглу RT. Анализируя опыт прошлых войн, автор книги пришел к выводу, что США и Россия станут союзниками в борьбе против Китая и Индии.
Турецкий военный уверен, что Третьей мировой не избежать. Об этом свидетельствуют возросшие траты на вооружение государств, которые претендуют на звание сверхдержав. В своей книге Памукоглу также уточняет, что конфликт затронет не все континенты. Так, в стороне от военных действий окажутся Южная Америка и Африка.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Черногория, став новым членом НАТО, может втянуть альянс в Третью мировую войну. Американский лидер пояснил, что в Черногории живет «очень агрессивный народ», передает «Национальное агентство новостей».
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Теги:
Армия , Видео , Войска , Общество , Дональд Трамп , НАТО , Китай , США
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