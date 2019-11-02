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Палестина и Израиль «обмениваются» авиаударами 

Вести.Ru + ещё 27 1 час назад
Палестина и Израиль «обмениваются» авиаударами
Фото: Вести.Ru
Израильская армейская пресс-служба сообщила, что позиции палестинских боевиков в секторе Газа в ночь на 2 ноября подверглись авиаударам со стороны Израиля.
Авианалеты стали ответом на пуски из сектора Газа 10 ракет по израильской территории. По данным полиции, осколки повредили дом в городе Сдероте, передает "Интерфакс".
Палестинская сторона объяснила, что несколько авиаударов были нанесены по учебным объектам и аванпостам группировки ХАМАС. ВВС Израиля в свою очередь "начали наносить удары по целям террористов в Газе".
В настоящее время информации о жертвах и ранениях нет.
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Теги:
Армия , Ближний Восток , Войска , Интерфакс , Израиль
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