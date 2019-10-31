Корвет «Гремящий» оснастят гиперзвуковыми ракетами

Глава государства осмотрел помещения судна, системы вооружения и оборудования, передает РИА «Новости».

Командир корабля капитан второго ранга Роман Довгайлов доложил Путину об особенностях управления новейшим кораблем.

Он обратил внимание президента на носовую часть судна, на которой находятся контейнеры ракет «Калибр». Довгайлов пояснил, что в перспективе там могут разместить гиперзвуковые ракеты «Циркон».

«Циркон» обязательно будет», — отметил Путин, обращаясь к главе Минобороны Сергею Шойгу.

Президент пожелал счастливого предстоящего плавания и успешных госиспытаний командиру корабля.