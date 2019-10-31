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Корвет «Гремящий» оснастят гиперзвуковыми ракетами 

Деловая газета «Взгляд» 10 часов назад
«Гремящий» оснастят гиперзвуковыми ракетами
Фото: function.mil.ru
Президент России Владимир Путин посетил калининградский «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» и строящийся там корвет «Гремящий», который в будущем планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами «Циркон».
Глава государства осмотрел помещения судна, системы вооружения и оборудования, передает РИА «Новости».
Командир корабля капитан второго ранга Роман Довгайлов доложил Путину об особенностях управления новейшим кораблем.
Он обратил внимание президента на носовую часть судна, на которой находятся контейнеры ракет «Калибр». Довгайлов пояснил, что в перспективе там могут разместить гиперзвуковые ракеты «Циркон».
«Циркон» обязательно будет», — отметил Путин, обращаясь к главе Минобороны Сергею Шойгу.
Президент пожелал счастливого предстоящего плавания и успешных госиспытаний командиру корабля.
30 июня 2017 года корвет «Гремящий» проекта 20385, оснащенный ракетным комплексом «Калибр-НК», был спущен на воду на «Северной верфи». В апреле 2019 года корабль вышел на испытания в море.
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Теги:
Армия , Сергей Шойгу , Владимир Путин , Министерство обороны , Завод "Янтарь" , Северная верфь , РИА Новости
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