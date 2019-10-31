«Варшавянок» назвали устаревшими надводными лодками

Эксперт назвал «Варшавянки» устаревшими надводными лодками

Несмотря на то, что дизель-электрические подводные лодки проекта 636 «Варшавянка» обладают высокими ходовыми характеристиками и очень низким уровнем шума, их автономность не соответствует требованиям современных реалий. Удалившись от безопасной зоны более чем на 200 морских миль в условиях реальной войны на море эти подлодки будут обречены на погибель.

Такое заявление сделал автор профильного отраслевого издания «Военно-промышленный курьер» Евгений Косихин. В рамках проведенного анализа технических характеристик «Варшавянок», он приходит к выводу, что единственное их военное предназначение — охрана прибрежных акваторий от проникновения многоцелевых подлодок и других кораблей противника. Продемонстрированные недавно случаи боевого применения лодок проекта 636 эксперт называет возможными лишь в условиях антитеррористической операции. Субмарины не рисковали ничем, они в принципе не могли встретить сопротивления и не опасались быть обнаруженными.

В качестве аргументов Косихин использует недавно поступившую информацию, что даже на построенных в последние годы «Варшавянках» не удалось повысить автономность. Как и его прямой предшественник — проект 877 «Палтус», 636-й не может находиться под водой продолжительное время. Максимальная незаметность и дальность хода этих подлодок достижима лишь на скорости в 3 узла (5,56 километров в час). В таком режиме субмарины могут пройти до 400 миль, что соответствует 5,5 дням. Во время Карибского кризиса субмарины проекта 641, которые могли находиться под водой 10 дней, но были еще медленнее — всего 2 узла, и те не смогли пройти незамеченными к Кубе (из 4 подлодок блокаду прорвала лишь одна).

По мнению Косихина даже беспрецедентная акустическая незаметность «Варшавянок» не спасет их от обнаружения современными активными средствами противолодочных сил НАТО . Кроме того, обязательное всплытие каждые 3-5 дней, во время которого субмарина «светится» и под водой (из-за работы дизельных генераторов) и над водой (для РЛС) на сотни километров, сводит на нет все усилия по маскировке. Сравнивая проект 636 с современными неатомными подводными лодками (НАПЛ) с иными, кроме дизельных, способами генерации необходимой энергии, автор приходит к неутешительному выводу: «Варшавянки» безнадежно устарели морально. Созданные в последние несколько лет НАПЛ способны находиться под водой более 14 дней и двигаться на более высокой скорости.