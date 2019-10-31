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Путин нашел нового носителя гиперзвуковых ракет 

Lenta.ru 42 минуты назад
Строящийся корвет «Гремящий» оснастят новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Об этом заявил президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.
Глава государства посетил Прибалтийский судостроительный завод и поднялся на борт строящегося судна. Путин осмотрел его помещения и ознакомился с системами вооружения и оборудования. Экскурсию проводил капитан второго ранга Роман Довгайлов, который рассказал об особенностях управления кораблем.
Довгайлов обратил внимание президента на нос корвета, где сейчас расположены пусковые контейнеры ракет «Калибр», отметив, что в перспективе там может быть размещен «Циркон». «"Циркон" обязательно будет», — сказал Путин, обратившись к главе Министерства обороны России Сергею Шойгу. Тот в свою очередь кивнул головой.
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Теги:
Армия , Видео , Сергей Шойгу , Владимир Путин , Министерство обороны , Завод "Янтарь" , ИТАР-ТАСС
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