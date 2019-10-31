Путин нашел нового носителя гиперзвуковых ракет 

Строящийся корвет «Гремящий» оснастят новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Об этом заявил президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.
Глава государства посетил Прибалтийский судостроительный завод и поднялся на борт строящегося судна. Путин осмотрел его помещения и ознакомился с системами вооружения и оборудования. Экскурсию проводил капитан второго ранга Роман Довгайлов, который рассказал об особенностях управления кораблем.
Довгайлов обратил внимание президента на нос корвета, где сейчас расположены пусковые контейнеры ракет «Калибр», отметив, что в перспективе там может быть размещен «Циркон». «"Циркон" обязательно будет», — сказал Путин, обратившись к главе Министерства обороны России Сергею Шойгу. Тот в свою очередь кивнул головой.