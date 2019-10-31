В США прокомментировали ракетный запуск КНДР

"Мы знаем о сообщениях относительно того, что Северная Корея произвела ракетный пуск. Мы продолжаем отслеживать ситуацию и тесно консультируемся с нашими союзниками в Японии и Южной Корее", — сказал представитель администрации.

В четверг Северная Корея произвела пуски двух ракет из провинции Пхёнан-Намдо, дальность полета которых составила 350-400 километров, а высота — 100 километров. Военные Южной Кореи настаивают на том, что ракеты пролетели расстояние в 370 километров, а высота полета составила 90 километров. По мнению министерства обороны Японии, ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны.