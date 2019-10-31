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В США прокомментировали ракетный запуск КНДР 

РИА Новости 11 часов назад
В США прокомментировали ракетный запуск КНДР
Фото: Reuters
США в курсе ракетного запуска КНДР, отслеживают ситуацию и консультируются с Японией и Южной Кореей, заявил РИА Новости высокопоставленный представитель администрации США.
"Мы знаем о сообщениях относительно того, что Северная Корея произвела ракетный пуск. Мы продолжаем отслеживать ситуацию и тесно консультируемся с нашими союзниками в Японии и Южной Корее", — сказал представитель администрации.
В четверг Северная Корея произвела пуски двух ракет из провинции Пхёнан-Намдо, дальность полета которых составила 350-400 километров, а высота — 100 километров. Военные Южной Кореи настаивают на том, что ракеты пролетели расстояние в 370 километров, а высота полета составила 90 километров. По мнению министерства обороны Японии, ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны.
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Теги:
Армия , США и КНДР , Администрация США , РИА Новости , КНДР , США , Япония
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