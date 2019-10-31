Новейшие «Калашниковы» поставят в Америку, Азию и Африку

Новейшие автоматы Калашникова начнут поставлять на рынки Америки, Азии и Африки

Гендиректор группы компаний «Калашников» Дмитрий Тарасов сообщил также, что экспортным потенциалом обладают карабин SR-1 и новинки Ижевского механического завода.

Автоматами Калашникова двухсотой серии (речь идет об АК-200, АК-201, АК-202, АК-203, АК-204), а также автоматами на базе АК-12, АК-15 заинтересовались страны Южной Америки, Южной Азии и Африки. Об этом сообщил генеральный директор группы компаний «Калашников» Дмитрий Тарасов в четверг, 31 октября в ходе своего выступления в Министерстве иностранных дел РФ.

«Уже у нас появляются заявки со стороны Южной Америки, Южной Азии и стран Африки», — приводит ТАСС его слова.

По словам Тарасова, поставки могут начаться уже в следующем году. Гендиректор предприятия отметил, что экспортным потенциалом обладает также карабин SR-1 и новинки Ижевского механического завода.

АК-12 — автомат производства концерна «Калашников» . В конце 2018 года оружие было принято на вооружение Сухопутных войск, морской пехоты и подразделений ВДВ. Тогда же первая партия автоматов поступила в войска.

Для автомата разработан новый магазин, который можно использовать как упор для стрельбы. Также появились окна идентификации. АК-12 обладает повышенной эргономикой по сравнению с предыдущими моделями — АК-74М и АКМ. Кроме того, автомат входит в состав экипировки «Ратник». Для оружия разработан новый магазин, который можно использовать как упор для стрельбы. Также появились окна идентификации.

Автоматы Калашникова двухсотой серии (речь идет об АК-200, АК-201, АК-202, АК-203, АК-204, АК-205) разрабатывались ОАО «Ижмаш» примерно в 2008-2009 годах, однако позже разработка была свернута. Возобновилась она спустя почти десятилетие. Вся линейка автоматов была представлена на выставке «Армия-2017».

По компоновке и устройству основных узлов автоматы Калашникова двухсотой серии аналогичны автомату АК-74М и другим автоматам сотой серии, сохраняя классическую автоматику с длинным ходом газового поршня и запиранием ствола поворотным затвором на два боевых упора.