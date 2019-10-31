Турция завершит развёртывание С-400 к весне

Турция планирует завершить развёртывание С-400 к весне

Работы по развёртыванию С-400 продлятся до весны 2020 года, — цитирует главу Минобороны агентство «Анадолу».

Ранее глава Рособоронэкспорта Александр Михеев сообщил, что Турция получила все элементы систем С-400 «Триумф», в том числе ракеты. По его словам, контракт удалось выполнить даже раньше намеченных сроков, писал News.ru.

Несмотря на это, Соединённые Штаты всё ещё пытаются убедить Турцию не покупать у России зенитные комплексы.