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Турция планирует завершить развёртывание С-400 к весне 

News.ru 1 час назад
Турция завершит развёртывание С-400 к весне
Фото: Минобороны России/vk.com
Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что военные планируют завершить развёртывание ЗРС С-400, поставляемых Россией, к весне 2020 года.
Работы по развёртыванию С-400 продлятся до весны 2020 года, — цитирует главу Минобороны агентство «Анадолу».
Ранее глава Рособоронэкспорта Александр Михеев сообщил, что Турция получила все элементы систем С-400 «Триумф», в том числе ракеты. По его словам, контракт удалось выполнить даже раньше намеченных сроков, писал News.ru.
Несмотря на это, Соединённые Штаты всё ещё пытаются убедить Турцию не покупать у России зенитные комплексы.
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Теги:
Армия , Оружие , Хулуси Акар , Александр Михеев , Министерство обороны , Рособоронэкспорт , ИА Anadolu , Турция
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