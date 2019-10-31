Эксперт объяснил цель запуска ракет КНДР

Военные Южной Кореи зафиксировали в четверг пуски в КНДР двух ракет не установленного пока типа в сторону Японского моря, сообщило южнокорейское министерство обороны. По данным ведомства, пуски произведены из провинции Пхёнан-Намдо. Министерство обороны Южной Кореи следит за возможностью новых ракетных пусков.

"КНДР считает, что в ходе сближения с США они уже сделали важные односторонние шаги в плане ограничения своей военной деятельности в виде двух мораториев: на ядерные испытания и на пуски ракет дальнего радиуса действия. При этом они считают, что ответных шагов США не сделали. Штаты, конечно, тоже что-то сделали — снизили масштаб военных маневров с Южной Кореей. Но США не отказались от них, и северяне считают это нарушениями договоренностей между лидерами двух государств. В этих условиях КНДР считает себя свободной в действиях по укреплению своей обороноспособности", — сказал РИА Новости эксперт.

При этом, по его словам, КНДР проявляет сдержанность в рамках тех мораториев, обязательства по которым она на себя взяла.

"Сегодняшними запусками северяне подчеркивают, что они продолжают быть настроенными на поиск развязок в американо-северокорейском диалоге. В последние дни идет целая серия заявлений для печати МИД КНДР, где подчеркивается, что, с одной стороны, нынешнее состояние диалога вызывает тревогу, но с другой — личные взаимоотношения на уровне лидеров между Ким Чен Ыном (лидер КНДР) и Дональдом Трампом (президент США) сохраняется позитивным, и это вселяет надежду северянам. Они рассчитывают, что это поможет найти развязки и выйти из дипломатического тупика", — пояснил Воронцов.

Эксперт уточнил, что в КНДР понимают, что такое состояние не может продолжаться вечно.

"В апреле этого года Ким Чен Ын заявил, что если до конца этого года не будут найдены пути продолжения прогресса в американо-северокорейского диалога, то они пойдут новым путем. Попытки продолжать диалог и попытки продолжать укреплять свой оборонный потенциал, пока в умеренных масштабах, демонстрируется как на дипломатическом, так и на военном поприще", — считает собеседник агентства.

Он напомнил, что серия пусков ракет малой дальности началась с весны, летом было продолжение.