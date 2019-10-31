Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт объяснил цель запуска ракет КНДР 

РИА Новости 17 часов назад
Эксперт объяснил цель запуска ракет КНДР
Фото: РИА Новости
Новый пуск ракет малой дальности КНДР указывает на то, что Корея считает себя свободной в своих действиях по укреплению обороноспособности и настроена на поиск развязок в американо-северокорейском диалоге, считает завотделом Кореи и Монголии Института Востоковедения РАН и доцент кафедры востоковедения МГИМО Александр Воронцов.
Военные Южной Кореи зафиксировали в четверг пуски в КНДР двух ракет не установленного пока типа в сторону Японского моря, сообщило южнокорейское министерство обороны. По данным ведомства, пуски произведены из провинции Пхёнан-Намдо. Министерство обороны Южной Кореи следит за возможностью новых ракетных пусков.
"КНДР считает, что в ходе сближения с США они уже сделали важные односторонние шаги в плане ограничения своей военной деятельности в виде двух мораториев: на ядерные испытания и на пуски ракет дальнего радиуса действия. При этом они считают, что ответных шагов США не сделали. Штаты, конечно, тоже что-то сделали — снизили масштаб военных маневров с Южной Кореей. Но США не отказались от них, и северяне считают это нарушениями договоренностей между лидерами двух государств. В этих условиях КНДР считает себя свободной в действиях по укреплению своей обороноспособности", — сказал РИА Новости эксперт.
При этом, по его словам, КНДР проявляет сдержанность в рамках тех мораториев, обязательства по которым она на себя взяла.
"Сегодняшними запусками северяне подчеркивают, что они продолжают быть настроенными на поиск развязок в американо-северокорейском диалоге. В последние дни идет целая серия заявлений для печати МИД КНДР, где подчеркивается, что, с одной стороны, нынешнее состояние диалога вызывает тревогу, но с другой — личные взаимоотношения на уровне лидеров между Ким Чен Ыном (лидер КНДР) и Дональдом Трампом (президент США) сохраняется позитивным, и это вселяет надежду северянам. Они рассчитывают, что это поможет найти развязки и выйти из дипломатического тупика", — пояснил Воронцов.
Эксперт уточнил, что в КНДР понимают, что такое состояние не может продолжаться вечно.
"В апреле этого года Ким Чен Ын заявил, что если до конца этого года не будут найдены пути продолжения прогресса в американо-северокорейского диалога, то они пойдут новым путем. Попытки продолжать диалог и попытки продолжать укреплять свой оборонный потенциал, пока в умеренных масштабах, демонстрируется как на дипломатическом, так и на военном поприще", — считает собеседник агентства.
Он напомнил, что серия пусков ракет малой дальности началась с весны, летом было продолжение.
"Япония и некоторые европейские страны расценивают ее как нарушение резолюции совета безопасности ООН. Но позиция Трампа более сдержанна, в ответ на это он говорил, что Ким Чен Ын не нарушает те обязательства, которые он взял на себя в ходе переговоров — прежде всего, он воздерживается от запусков ракет дальнего действия. Пока у Трампа спокойное отношение к таким запускам ракет малого радиуса действия", — отметил эксперт.
Видео дня. Женщина увидела могильную плиту отца на полу ТЦ
Последние новости
Парад смертников: больше половины банков скоро закроются Парад смертников: больше половины банков скоро закроются "Экипаж решил, что она пьяная": муж Вележевой рассказал о дебоше в самолете "Экипаж решил, что она пьяная": муж Вележевой рассказал о дебоше в самолете История сбитого "пьяного" мальчика: судмедэксперт решился на признание История сбитого "пьяного" мальчика: судмедэксперт решился на признание
Комментарии 
Теги:
Армия , Чен Ким , Александр Воронцов , Дональд Трамп , МИД , МГИМО , ООН , Институт востоковедения , РИА Новости , КНДР , Южная Корея , Монголия , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам предложили не платить за коммуналку
Россиянам предложили не платить за коммуналку 50
Снова виновна: На РФ накинулись из-за ЧП в Чили
Снова виновна: На РФ накинулись из-за ЧП в Чили 497
Россия перейдет на «новый» хлеб
Россия перейдет на «новый» хлеб 22
Кто выйдет на пенсию в 45 лет?
Кто выйдет на пенсию в 45 лет? 2
«Отупели»: Вопросы с экзамена из XIX века поразили людей
«Отупели»: Вопросы с экзамена из XIX века поразили людей 1
Видео
Как жизнь в России изменится в ноябре
02:15
Как жизнь в России изменится в ноябре
Общество Другое
Мать убийцы из Нарьян-Мара рассказала о сыне
00:30
Мать убийцы из Нарьян-Мара рассказала о сыне
Криминал Происшествия
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери
00:54
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери
Армия
У «Булавы» нашли серьезный недостаток
00:39
У «Булавы» нашли серьезный недостаток
Армия
Мать убитого в детсаду мальчика: воспитатели пили чай
00:33
Мать убитого в детсаду мальчика: воспитатели пили чай
Происшествия Криминал
«Охранник открыл дверь постороннему человеку»
00:33
«Охранник открыл дверь постороннему человеку»
Происшествия Статьи
США предложили напасть на Крым и Дальний Восток
04:48
США предложили напасть на Крым и Дальний Восток
Армия Азия
Путин нашел нового носителя гиперзвуковых ракет
09:20
Путин нашел нового носителя гиперзвуковых ракет
Армия
«Чтобы заклинание сбылось»: зверское убийство в детском саду
00:33
«Чтобы заклинание сбылось»: зверское убийство в детском саду
Происшествия Статьи
Новиков вспомнил о попытках спасти Листьева и Круга
05:12
Новиков вспомнил о попытках спасти Листьева и Круга
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение