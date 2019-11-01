Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Т-72 выдержал взрыв мины 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Т-72 выдержал взрыв мины
Фото: @TitusMichaeleus
Сирийский танк Т-72М1 Adra в ходе подрыва на мине получил незначительные повреждения, которые можно устранить даже в полевых условиях. Фотографию боевой машины выложил в Twitter пользователь Titus Michaeleus.
На снимке показан лишившийся опорного катка танк с искореженной надгусеничной полкой и сорванной частью массивного бортового экрана. Подрыв боевой машины произошел, предположительно, в районе Латакии.
В октябре канадские танкисты на специализированном форуме CanadianGunNutz посчитали советский танк Т-72 «грубее» и теснее немецких Leopard 1990-х годов, что, по их мнению, никаким образом не влияет на возможности первого «врезать» второму.
Видео дня. Про принцессу-лесбиянку снимут детский мультфильм
Последние новости
Убийство бывшего мэра российского города попало на видео Убийство бывшего мэра российского города попало на видео Бывший мэр российского города вступил в перестрелку с бандитами и погиб Бывший мэр российского города вступил в перестрелку с бандитами и погиб Раскрыты подробности участия грузинских снайперов в событиях на Майдане Раскрыты подробности участия грузинских снайперов в событиях на Майдане 
Теги:
Армия , Оружие , Война в Сирии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зеленский и генсек НАТО допустили унизительную ошибку
Зеленский и генсек НАТО допустили унизительную ошибку 490
Убийцу с детской площадки нашли мертвым в СИЗО
Убийцу с детской площадки нашли мертвым в СИЗО 60
Россияне смогут не платить за ЖКХ
Россияне смогут не платить за ЖКХ 181
Убийство экс-мэра: что известно на данный момент
Убийство экс-мэра: что известно на данный момент
Момент убийства экс-главы Киселевска попал на видео
Момент убийства экс-главы Киселевска попал на видео 26
Видео
Уникальные кадры: загрузка «Ярсов» в пусковую установку
01:22
Уникальные кадры: загрузка «Ярсов» в пусковую установку
Армия Войска
Названы версии убийства экс-мэра Киселевска
02:17
Названы версии убийства экс-мэра Киселевска
Происшествия
Зеленский и генсек НАТО допустили унизительную ошибку
03:36
Зеленский и генсек НАТО допустили унизительную ошибку
В мире Статьи
Как жизнь в России изменится в ноябре
02:15
Как жизнь в России изменится в ноябре
Общество Другое
Мать убийцы из Нарьян-Мара рассказала о сыне
00:30
Мать убийцы из Нарьян-Мара рассказала о сыне
Криминал Происшествия
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери
00:54
Британская армия взорвала «российские танки» в Солсбери
Армия
У «Булавы» нашли серьезный недостаток
00:39
У «Булавы» нашли серьезный недостаток
Армия
«Воспитатели пили чай»: трагедия в детском саду
00:33
«Воспитатели пили чай»: трагедия в детском саду
Происшествия Криминал
«Охранник открыл дверь постороннему человеку»
00:33
«Охранник открыл дверь постороннему человеку»
Происшествия Статьи
США предложили напасть на Крым и Дальний Восток
04:48
США предложили напасть на Крым и Дальний Восток
Армия Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть