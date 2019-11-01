Т-72 выдержал взрыв мины

Сирийский танк Т-72М1 Adra в ходе подрыва на мине получил незначительные повреждения, которые можно устранить даже в полевых условиях. Фотографию боевой машины выложил в Twitter пользователь Titus Michaeleus.

На снимке показан лишившийся опорного катка танк с искореженной надгусеничной полкой и сорванной частью массивного бортового экрана. Подрыв боевой машины произошел, предположительно, в районе Латакии.

В октябре канадские танкисты на специализированном форуме CanadianGunNutz посчитали советский танк Т-72 «грубее» и теснее немецких Leopard 1990-х годов, что, по их мнению, никаким образом не влияет на возможности первого «врезать» второму.