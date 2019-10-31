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России и США предрекли союзничество в Третьей мировой войне 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 8 часов назад
России и США предрекли союзничество в Третьей мировой войне
Фото: Reuters
В Третьей мировой войне Россия примет сторону США, считает турецкий генерал-майор в отставке Осман Памукоглу, об этом он написал в своей новой книге.
Памукоглу в своей книге «Третья мировая война» полагает, что Россия займет место союзника США, так как в предыдущих двух мировых войнах страна уже была союзником Соединенных Штатов и Великобритании, пишет турецкое издание Aydinlik, передает «Иносми.ру».
Противоборствующими сторонами конфликта могут стать Америка — Россия и Китай — Индия, уверен военный.
«Войну начнет та сторона, против которой работает время, когда ситуация станет невыносимой, и этой стороной будут Соединенные Штаты Америки», — отметил Памукоглу.
Чтобы выиграть время, Китай пытается выиграть время с помощью «политических и торговых атак», пояснил генерал-майор.
Конфликт может начаться из-за энергетических ресурсов, сосредоточенных на Ближнем Востоке. Контроль над ними — это «это политическая, военная и геополитическая цель» для США, и государство не может отказаться от нее, полагает военный.
«Искру, от которой загорится порох, может зажечь инцидент где-нибудь на пограничном посту, уничтожение самолета, затопление рыболовного судна, террористический акт, покушение и любое другое невообразимое происшествия. Более того, поводом к войне может послужить событие, которое даже не произойдет в действительности, но будет выдано за реальное», — назвал возможную причину Памукоглу.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, где может начаться Третья мировая война.
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Теги:
Армия , InoSMI.Ru , Деловая газета "Взгляд" , Индия , Китай , США , Великобритания
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