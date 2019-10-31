США объяснили захват нефтяных полей в Сирии

Американцы «защищают» нефтяные месторождения на севере Сирии от террористической организации «Исламское государство», заявил глава центрального командования вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи.
Маккензи заявил, что у США «есть силы в Дэйр эз-Зоре», которые «охраняют нефтяные поля компании Conoco», передает ТАСС.
Он утверждает, что американская сторона хочет «гарантировать недопущение завоевания» боевиками ИГ этих месторождений.
Напомним, вице-президент США Майкл Пенс обещал не пустить на сирийские нефтяные поля не только ИГ*, но и Россию, Иран, а также правительственные силы самой Сирии.