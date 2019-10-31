США объяснили захват нефтяных полей в Сирии защитой от ИГ

Маккензи заявил, что у США «есть силы в Дэйр эз-Зоре», которые «охраняют нефтяные поля компании Conoco», передает ТАСС.

Он утверждает, что американская сторона хочет «гарантировать недопущение завоевания» боевиками ИГ этих месторождений.