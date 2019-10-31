Чиновникам могут дать отсрочку от мобилизации

Высшим должностным лицам могут предоставить отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть на одном из пленарных заседаний в ноябре.

Документом предлагается предоставить отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации высшим должностным лицам субъектов РФ, гражданам, временно исполняющим обязанности высшего должностного лица субъекта РФ; главам муниципальных образований, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе и главам местных администраций, осуществляющим свои полномочия на основе контракта.