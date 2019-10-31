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Чиновникам могут дать отсрочку от мобилизации 

Парламентская газета 25 минут назад
Чиновникам могут дать отсрочку от мобилизации
Фото: ВАДИМ ГРИШАНКИН / ПРЕСС-СЛУЖБА МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ
Высшим должностным лицам могут предоставить отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть на одном из пленарных заседаний в ноябре.
Документом предлагается предоставить отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации высшим должностным лицам субъектов РФ, гражданам, временно исполняющим обязанности высшего должностного лица субъекта РФ; главам муниципальных образований, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе и главам местных администраций, осуществляющим свои полномочия на основе контракта.
Внести изменения в статью 18 закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» предложил депутат Госдумы от «Справедливой России» Александр Терентьев. По его мнению, указанные должностные лица необоснованно не учтены среди лиц, которым предоставляется отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации.
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Теги:
Армия , Войска , Политика , Александр Терентьев , Госдума , Справедливая Россия
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