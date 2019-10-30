Прорыв обороны: названа цель спецоперации подлодок РФ

Норвежская телерадиокомпания NRK со ссылкой на норвежскую разведку сообщила о крупнейшей со времен «холодной войны» операции российских подлодок в Северной Атлантике.

Согласно информации NRK, российские подводные лодки отрабатывают прорыв обороны НАТО и незаметный подход к восточному побережью США . В соответствии с поставленной задачей, субмарины должны максимально продвинуться в Атлантику, оставшись не обнаруженными.

«В операции участвуют до 10 российских подводных лодок. Восемь из них — атомные. Задача части подлодок состоит в том, чтобы как можно дальше выйти в Атлантику, не будучи обнаруженными», — говорится в сообщении.

Издание также сообщило, что на прошлой неделе российские подлодки уже пытались незаметно выйти со своих баз на Кольском полуострове и пройти в Баренцево и Норвежское моря.

Информированный источник «Интерфакса» заявил, что в сообщении норвежских СМИ «много вымысла». По его словам, российские субмарины вышли в Баренцево и Норвежское моря в ходе плановых тренировок.