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Прорыв обороны: названа цель спецоперации подлодок РФ 

Рамблер 23 минуты назад
Норвежская телерадиокомпания NRK со ссылкой на норвежскую разведку сообщила о крупнейшей со времен «холодной войны» операции российских подлодок в Северной Атлантике.
Согласно информации NRK, российские подводные лодки отрабатывают прорыв обороны НАТО и незаметный подход к восточному побережью США. В соответствии с поставленной задачей, субмарины должны максимально продвинуться в Атлантику, оставшись не обнаруженными.
«В операции участвуют до 10 российских подводных лодок. Восемь из них — атомные. Задача части подлодок состоит в том, чтобы как можно дальше выйти в Атлантику, не будучи обнаруженными», — говорится в сообщении.
Издание также сообщило, что на прошлой неделе российские подлодки уже пытались незаметно выйти со своих баз на Кольском полуострове и пройти в Баренцево и Норвежское моря.
Информированный источник «Интерфакса» заявил, что в сообщении норвежских СМИ «много вымысла». По его словам, российские субмарины вышли в Баренцево и Норвежское моря в ходе плановых тренировок.
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Теги:
Армия , Видео , НАТО , Интерфакс , США
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