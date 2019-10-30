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Подлодки РФ проводят операцию по прорыву обороны НАТО, узнали СМИ 

Газета.Ru 22 минуты назад
Прорыв обороны: названа цель спецоперации подлодок РФ
Фото: ТАСС
Десять российских подводных лодок проводят в Северной Атлантике операцию. Об этом сообщает телерадиокомпания NRK со ссылкой на источники в военной разведке.
Согласно имеющейся информации, российские субмарины отрабатывают прорыв оборонительных рубежей НАТО, а также скрытный подход к восточному побережью США.
Как стало известно, часть подлодок должна далеко продвинуться в Атлантику, при этом оставшись не обнаруженными.
Отмечается, что это крупнейшая операция российских подводных лодок со времен холодной войны.
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Теги:
Армия , НАТО
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