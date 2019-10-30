Прорыв обороны: названа цель спецоперации подлодок РФ

Подлодки РФ проводят операцию по прорыву обороны НАТО, узнали СМИ

Десять российских подводных лодок проводят в Северной Атлантике операцию. Об этом сообщает телерадиокомпания NRK со ссылкой на источники в военной разведке.

Согласно имеющейся информации, российские субмарины отрабатывают прорыв оборонительных рубежей НАТО , а также скрытный подход к восточному побережью США.

Как стало известно, часть подлодок должна далеко продвинуться в Атлантику, при этом оставшись не обнаруженными.

Отмечается, что это крупнейшая операция российских подводных лодок со времен холодной войны.