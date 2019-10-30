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Путин осмотрит корвет «Гремящий» 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Путин осмотрит корвет «Гремящий»
Фото: РИА Новости
Российский президент Владимир Путин 31 октября в Калининграде осмотрит Прибалтийский судостроительный завод и корвет «Гремящий», который был спущен на воду в 2017 году.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.
«В Калининграде верховный главнокомандующий осмотрит Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» и корвет «Гремящий», спущенный на воду в 2017 году и завершающий в настоящее время заводские ходовые испытания», — заявили в пресс-службе.
Также глава государства проведёт в городе Светлогорск Калининградской области расширенное заседание президиума Государственного совета о задачах субъектов России в сфере здравоохранения.
Ранее Путин заявил о намерении в конце октября провести заседание Госсовета по здравоохранению.
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Теги:
Армия , Другое , Политика , Владимир Путин , Завод "Янтарь" , Калининград
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