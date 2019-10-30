На Дальнем Востоке и Балтике развернули РЛС «Подсолнух»

Ранее сообщалось, что подобные РЛС введены в эксплуатацию на Каспийской флотилии.

Характеристики засекречены, однако, согласно данным на сайте НИИДАР, загоризонтная РЛС поверхностной волны "Подсолнух-Э" (экспортный вариант) предназначена для "освещения воздушной и надводной обстановки в целях обеспечения национальной безопасности прибрежного государства".

"Подсолнух-Э" контролирует надводную и воздушную обстановку в пределах 200-мильной прибрежной экономической зоны и выдает информацию о ней на командные пункты береговой системы наблюдения и национальных сил береговой обороны для принятия оперативных решений по применению оружия, мобильных сил и средств.