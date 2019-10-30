Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Дальнем Востоке и Балтике развернули РЛС «Подсолнух» 

РИА Новости + ещё 7 2 часа назад
На Дальнем Востоке и Балтике развернули РЛС «Подсолнух»
Фото: РИА Новости
Россия развернула загоризонтные радиолокаторы "Подсолнух", обнаруживающие надводные и воздушные цели, помимо Каспия, еще на Дальнем Востоке и Балтике, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор "НПК "Научно-исследовательского института дальней радиосвязи" (входит в РТИ), разработавшего эти станции, Кирилл Макаров.
Ранее сообщалось, что подобные РЛС введены в эксплуатацию на Каспийской флотилии.
Характеристики засекречены, однако, согласно данным на сайте НИИДАР, загоризонтная РЛС поверхностной волны "Подсолнух-Э" (экспортный вариант) предназначена для "освещения воздушной и надводной обстановки в целях обеспечения национальной безопасности прибрежного государства".
"Подсолнух-Э" контролирует надводную и воздушную обстановку в пределах 200-мильной прибрежной экономической зоны и выдает информацию о ней на командные пункты береговой системы наблюдения и национальных сил береговой обороны для принятия оперативных решений по применению оружия, мобильных сил и средств.
Видео дня. Очаг разврата: «Презервативная» повергла в ужас горожан
Последние новости
Украинский террор пришел на американскую землю Украинский террор пришел на американскую землю Новый мировой лидер требует мести, и нам будет плохо Новый мировой лидер требует мести, и нам будет плохо Суд взыскал с Грудинина более миллиарда рублей Суд взыскал с Грудинина более миллиарда рублей
Комментарии 
Теги:
Армия , Оружие , Кирилл Макаров , НПК "НИИДАР" , РТИ , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Лефортовском тоннеле произошло ЧП
В Лефортовском тоннеле произошло ЧП5
Насилия не было: названы причины бойни в Забайкалье
Насилия не было: названы причины бойни в Забайкалье424
«Почему вы, мрази, должны жить?»
«Почему вы, мрази, должны жить?»103
«Князь Владимир» выстрелил ядерной «Булавой»
«Князь Владимир» выстрелил ядерной «Булавой»44
Выходные в снегу: в Москве ударят морозы
Выходные в снегу: в Москве ударят морозы4
Видео
Российского депутата избили железной трубой
04:49
Российского депутата избили железной трубой
Криминал Происшествия
Происки Фадеева: Наргиз объяснилась за «пьяный» концерт
01:27
Происки Фадеева: Наргиз объяснилась за «пьяный» концерт
Шоу-бизнес
Жителей Донбасса сравнили с «животными»
00:35
Жителей Донбасса сравнили с «животными»
В мире Конфликты
Мужчина помог бобру справиться с тяжелой ношей
00:24
Мужчина помог бобру справиться с тяжелой ношей
Происшествия
Пока вы не уснули: В России подняты по тревоге тысячи военных
03:11
Пока вы не уснули: В России подняты по тревоге тысячи военных
В мире
Злопамятная Собчак отомстила Харламову
00:39
Злопамятная Собчак отомстила Харламову
Шоу-бизнес
Российские Су-35 перехватили над Балтикой
03:16
Российские Су-35 перехватили над Балтикой
Армия Оружие
ЧП в небе: самолет вынужденно сел в Домодедове
01:26
ЧП в небе: самолет вынужденно сел в Домодедове
Происшествия
ВСУ и ЛНР запустили сигнальные ракеты у Золотого
01:01
ВСУ и ЛНР запустили сигнальные ракеты у Золотого
Армия Войска
«Как мог защищался»: под Иркутстком избили депутата
07:15
«Как мог защищался»: под Иркутстком избили депутата
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение