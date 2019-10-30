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МИД Турции назвал условия вывода войск из Сирии 

РИА Новости + ещё 2 17 часов назад
МИД Турции назвал условия вывода войск из Сирии
Фото: © РИА Новости / Владимир Песня
Турецкие военные останутся в Сирии до тех пор, пока правительственные войска не смогут самостоятельно защищать свою территорию от террористов, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"Когда придет время и сирийский режим в конце данного политического процесса будет достаточно способным для защиты территории своей страны и сможет ликвидировать террористические организации на своей территории, тогда вся территория страны будет передана самой Сирии, поскольку это территория Сирии, и мы говорим о территориальной целостности данной страны", — заявил Чавушоглу на брифинге по итогам переговоров с коллегами из России и Ирана.
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Теги:
Армия , Война в Сирии , Мевлют Чавушоглу , МИД Турции , Сирия
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