Украинский полковник разъяснил ситуацию с разведением войск в Донбассе

Украина приступила к разведению войск в районе населенного пункта Золотое в Луганской области для создания серой зоны. С таким заявлением выступил представитель Киева в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) в Донбассе полковник Александр Борщевский. Трансляция его брифинга опубликована на странице Операции объединенных сил в Facebook

Борщевский уточнил, что «как такового разведения войск нет», поскольку украинские войска не оставили ни одного населенного пункта. По его словам, площадь создаваемой в результате разведения войск зоны безопасности будет составлять 1 на 1 километр. Ее создание необходимо для обеспечения безопасности мирных жителей в случае организации контрольно-пропускного пункта в районе Золотого.

«Территории не сданы, просто военные по разные стороны друг друга не видят», — заключил он.

Ранее стало известно, что ополчение самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) начало отведение сил на участке у линии соприкосновения в районе населенного пункта Золотое. О начале разведения сил в районе Золотого сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко