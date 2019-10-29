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Украинский полковник разъяснил ситуацию с разведением войск в Донбассе 

Lenta.ru 28 минут назад
Украина приступила к разведению войск в районе населенного пункта Золотое в Луганской области для создания серой зоны. С таким заявлением выступил представитель Киева в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) в Донбассе полковник Александр Борщевский. Трансляция его брифинга опубликована на странице Операции объединенных сил в Facebook.
Борщевский уточнил, что «как такового разведения войск нет», поскольку украинские войска не оставили ни одного населенного пункта. По его словам, площадь создаваемой в результате разведения войск зоны безопасности будет составлять 1 на 1 километр. Ее создание необходимо для обеспечения безопасности мирных жителей в случае организации контрольно-пропускного пункта в районе Золотого.
«Территории не сданы, просто военные по разные стороны друг друга не видят», — заключил он.
Ранее стало известно, что ополчение самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) начало отведение сил на участке у линии соприкосновения в районе населенного пункта Золотое. О начале разведения сил в районе Золотого сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Разведение сил в Донбассе должно было состояться 7 октября, но в этот день Киев отменил начало процесса, а глава МИД Украины заявил, что необходимое семидневное перемирие было нарушено. В течение недели стороны сделали еще несколько попыток отвести войска, и каждый раз ЛНР и ДНР подавали сигнал о готовности, но ответного сигнала со стороны Киева не было. 11 октября разведение было окончательно сорвано.
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Комментарии3 
Теги:
Армия , Войска , Вадим Пристайко , МИД , Киев
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