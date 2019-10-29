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Бельгийские ВВС сообщили о перехвате группы российских самолетов над Балтикой 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Появились кадры перехвата российских Су-35 над Балтикой
Фото: РИА Новости
Бельгийские истребители F-16 выполнили перехват группы российских самолетов, среди которых были Су-35. Соответствующее утверждение было опубликовано в Twitter ВВС Бельгии.
"Наши F-16, размещенные в настоящее время близ северо-восточной границы НАТО осуществили перехват группы российских самолетов, среди которых находился могущественный Су-35 Flanker (согласно классификации НАТО — прим. ТАСС). Наши пилоты и наземный персонал делают отличную работу, охраняя воздушное пространство альянса", — говорится в сообщении, под которым размещена фотография истребителей F-16 и Су-35 в небе в непосредственной близости друг от друга.
Бельгийские F-16 в настоящее время входят в миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства над Прибалтикой.
Данная миссия была запущена 30 марта 2004 года, в нее входят на ротационной основе самолеты государств альянса. По российским оценкам, начало воздушного патрулирования НАТО этой территории в период, когда в регионе не существовало никаких военных угроз, стало одним из первых шагов альянса по военной эскалации ситуации у границ России в XXI веке.
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Теги:
Армия , В мире , Войска , Оружие , НАТО , ИТАР-ТАСС , Бельгия
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