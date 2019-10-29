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Ближний Восток выбирает российские системы ПВО 

Российская Газета 1 час назад
Ближний Восток выбирает российские системы ПВО
Фото: Минобороны РФ
На территории Египта стартовали первые в истории военно-технического сотрудничества наших стран российско-египетские учения войск ПВО. И они уже вызвали пристальный интерес всех арабских стран Ближнего Востока, Израиля, США и многих стран НАТО. Объяснение этому есть.
Египтяне сделали упор на зенитно-ракетные комплексы малой и средней дальности "Тор-М2Э" и "Бук-М2Э", переносные зенитно-ракетные комплексы "Игла" и даже достаточно старые, но не устаревшие пушечные ЗСУ-23-4 "Шилка-М4"".
Дело в том, что именно эти комплексы, как оказалось, лучшим образом подходят для борьбы с беспилотниками. Египетские зенитчики, скорее всего, внимательно изучили опыт противовоздушной обороны нашей базы Хмеймим в Сирии. И решили адаптировать его к своим условиям. Учения предполагают боевую стрельбу по воздушным целям. В качестве них будут использованы беспилотные летательные аппараты. В последнее время сами беспилотники стали грозным оружием. На Ближнем Востоке это ощутили одними из первых.
Саудовская Аравия, к примеру, до сих пор не оправилась от шока, испытанного после удара беспилотниками по нефтеперерабатывающему заводу Saudi Aramco. Не меньшее потрясение, надо думать, тогда испытали и США. Не секрет, что на северной границе Саудовской Аравии находятся 88 пусковых установок комплексов Patriot, а в Персидском заливе дежурят три эсминца ВМС США, оснащенные системой ПРО Aegis и имеющие на вооружении новейшие противоракеты модификации SM-2. Вся эта противовоздушная армада оказалась бессильна.
Благодаря огромной плотности огня одним прицельным залпом модернизированная установка "Шилка" может снести целую стаю дронов
Между тем российскую военную базу Хмеймим в Сирии беспилотники боевиков-исламистов атакуют регулярно. И практически ни один из них к намеченной цели еще не прорвался, серьезного урона дислоцированному там контингенту наших войск не нанес. В немалой степени это объясняется тем, что Хмеймим прикрывает мощная группировка ПВО, включающая различные типы ЗРС С-300 и даже С-400, а также большое количество ракетно-пушечных "Панцирей", ракетных "Тор-М2", ПЗРК "Игла" и пушечных "Шилок".
Стоит особо упомянуть "Шилку". У нее высота поражения летящих целей — всего 1500 метров. Но зато огромная плотность огня. Поскольку беспилотники летают даже ниже, то одним прицельным залпом ЗСУ-23-4 может снести не один дрон, а целую их стаю. "Шилки" прошли модернизацию. У них полностью обновлены радиолокационная станция и система управления огнем. Вне сомнения, египтяне многому научатся у наших военных.
Стоит напомнить — Египет давно стал одним из ведущих партнеров России в сфере военно-технического сотрудничества. У двух стран есть пакет контрактов в сфере военно-технического сотрудничества примерно на 3,5 млрд долларов. Соглашения предполагают поставки Каиру систем ПВО, артиллерии, авиации и стрелкового оружия.
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Теги:
Армия , Оружие , НАТО , Египет , Израиль , Сирия , США
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