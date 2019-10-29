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Американский самолет потерял часть двигателя после полета к границам России 

Lenta.ru 2 часа назад
Подлетевший к РФ самолет США потерял часть двигателя
Фото: Reuters
Самолет B-52H ВВС США потерял в полете металлическую деталь, когда возвращался на авиабазу после выполнения задания у границ России. Об этом сообщает «Интерфакс».
По данным агентства, 23 октября часть обшивки мотоотсека двигателя самолета упала в саду жительницы города Брейлс, графство Уорикшир, Великобритания. В местной полиции сообщили, что женщина позвонила в экстренные службы после того, как услышала звук удара во время пролета бомбардировщика над ее домом.
В Командовании ВВС США в Европе сообщили, что в день инцидента американские бомбардировщики выполняли задание в регионе Балтийского моря. В частности, четыре B-52H проводили тренировочный полет у границ России — в небе над Польшей, Литвой, Латвией и Эстонией.
24 октября сообщалось, что B-52H Stratofortress отработал бомбардировку базы Балтийского флота возле Калининграда. Самолет с бортовым номером 61-0025 и позывным BRIG01 взлетел с авиабазы Файрфорд в Великобритании. Сколько продолжалась отработка бомбардировки российской базы, неизвестно.
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Теги:
Армия , США , Великобритания
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