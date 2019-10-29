Минобороны опровергло обстрел россиян в Сирии

Российский военный патруль не попадал под обстрел в районе пограничного перехода ад-Дербасийя (провинция Хасеке) в Сирии . Об этом заявил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон, входящего в Министерство обороны страны, передает ТАСС.

«Пострадавших среди российских военнослужащих нет, техника исправна», — уточнил военный.

Об обстреле военнослужащих из России в Сирии сообщалось ранее 29 октября. По данным курдских СМИ, инцидент произошел возле сирийско-турецкой границы, пострадали пять человек. В то же время SANA передавало, что минометный обстрел велся с турецкой стороны в то время, когда в районе погранперехода проезжал российский патруль.