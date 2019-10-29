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Минобороны опровергло обстрел россиян в Сирии 

Lenta.ru 2 часа назад
Минобороны опровергло обстрел россиян в Сирии
Фото: Reuters
Российский военный патруль не попадал под обстрел в районе пограничного перехода ад-Дербасийя (провинция Хасеке) в Сирии. Об этом заявил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон, входящего в Министерство обороны страны, передает ТАСС.
«Пострадавших среди российских военнослужащих нет, техника исправна», — уточнил военный.
Об обстреле военнослужащих из России в Сирии сообщалось ранее 29 октября. По данным курдских СМИ, инцидент произошел возле сирийско-турецкой границы, пострадали пять человек. В то же время SANA передавало, что минометный обстрел велся с турецкой стороны в то время, когда в районе погранперехода проезжал российский патруль.
22 октября президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган договорились о вводе на север Сирии российской военной полиции и сирийских военнослужащих, а также о прекращении турецкой военной операции «Источник мира». Россияне должны помочь контролирующим регион курдам отвести силы на расстояние до 32 километров от границы.
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Теги:
Армия , Реджеп Эрдоган , Владимир Путин , Министерство обороны , ИА SANA , ИТАР-ТАСС , Сирия
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