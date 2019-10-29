Турция захватила в плен сирийских военных

Турецкие силы и бойцы вооруженных формирований, поддерживаемых Анкарой , взяли в плен несколько сирийских военных. Об этом сообщает Al Arabiya.

Как отмечается, прямые столкновения сторон произошли в сельской местности в районе города Тель-Тамр — в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии . В результате турки и повстанцы захватили в плен 14 служащих сирийской правительственной армии, в том числе несколько офицеров.

Ранее стало известно о первых столкновениях между солдатами сирийского президента Башара Асада и турецкими войсками. В то же время отмечалось, что их можно охарактеризовать как стычки.

Сообщалось также об обстреле в районе погранперехода ад-Дербасийя в провинции Хасеке, под который попал и российский военный патруль. По предварительным данным, россияне не пострадали.