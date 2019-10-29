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Турция захватила в плен сирийских военных 

Lenta.ru 2 часа назад
Турция захватила в плен сирийских военных
Фото: Reuters
Турецкие силы и бойцы вооруженных формирований, поддерживаемых Анкарой, взяли в плен несколько сирийских военных. Об этом сообщает Al Arabiya.
Как отмечается, прямые столкновения сторон произошли в сельской местности в районе города Тель-Тамр — в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии. В результате турки и повстанцы захватили в плен 14 служащих сирийской правительственной армии, в том числе несколько офицеров.
Ранее стало известно о первых столкновениях между солдатами сирийского президента Башара Асада и турецкими войсками. В то же время отмечалось, что их можно охарактеризовать как стычки.
Сообщалось также об обстреле в районе погранперехода ад-Дербасийя в провинции Хасеке, под который попал и российский военный патруль. По предварительным данным, россияне не пострадали.
Сирийские военные и российские военные полицейские вошли на север Сирии в рамках соглашения с Турцией. Об их вводе, а также прекращении турецкой военной операции «Источник мира» 22 октября договорились президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Россияне должны помочь курдам, контролирующим регион, отвести силы на расстояние до 32 километров от границы. При этом вдоль нее также появились 15 постов сирийской погранслужбы.
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Теги:
Армия , Башар Асад , Реджеп Эрдоган , Владимир Путин , Анкара , Сирия , Турция
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