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Пентагон заключил контракт на строительство 478 истребителей F-35 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Пентагон заключил контракт на 478 истребителей F-35
Фото: Reuters
Пентагон заключил контракт с Lockheed Martin на строительство 478 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 на сумму $34 млрд Об этом сообщила во вторник на брифинге для журналистов заместитель министра обороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд.
"Министерство обороны США и Lockheed Martin достигли значительного прогресса и заключили соглашения, — сказала она. — Договоренность на $34 млрд касается 478 истребителей".
F-35 — это многоцелевая боевая машина, спроектированная с использованием технологии уменьшения заметности и способная нести ядерное оружие. Вместе с США в проекте ее создания принимали до недавних пор восемь стран: Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция. Еще эти самолеты покупают Израиль и Япония.
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Теги:
Армия , Оружие , Пентагон
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