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Шойгу назвал российскую базу в Армении гарантом стабильности на Кавказе 

ТАСС 3 часа назад
Шойгу оценил российскую базу в Армении
Фото: РИА Новости
Российская военная база, дислоцированная в Армении, является гарантом стабильности на Кавказе и способна совместно с армией этой республики противостоять угрозам безопасности в регионе, заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу на переговорах с армянским коллегой Давидом Тонояном.
"На территории Армении находится 102-я российская военная база, которая является гарантом стабильности в Кавказском регионе. Сегодня ее проинспектировал. База боеспособна и готова совместно с Вооруженными силами Армении противостоять существующим угрозам безопасности", — сказал Шойгу.
По оценке главы Минобороны РФ, "Армения — союзник и ключевой партнер России в Закавказье".
"Созданы и функционируют Объединенная группировка войск и Объединенная региональная система ПВО России и Армении. Организовано тесное взаимодействие наших генеральных штабов, осуществляется совместное планирование", — добавил он.
Поблагодарив коллегу за радушный прием на армянской земле, Шойгу отметил, что с начала года это уже третья его встреча с главой военного ведомства республики.
"Это безусловный показатель высокой динамики взаимодействия между оборонными ведомствами наших стран", — сказал министр.
Российская военная база дислоцируется в Армении согласно межгосударственному договору от 1995 года. В 2010 году в документ были внесены изменения, в соответствии с которыми срок ее пребывания с первоначальных 25 лет продлен до 49 лет, до 2044 года.
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Теги:
Армия , Сергей Шойгу , Министерство обороны , Армения
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