Шойгу оценил российскую базу в Армении

Шойгу назвал российскую базу в Армении гарантом стабильности на Кавказе

Российская военная база, дислоцированная в Армении , является гарантом стабильности на Кавказе и способна совместно с армией этой республики противостоять угрозам безопасности в регионе, заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу на переговорах с армянским коллегой Давидом Тонояном.

"На территории Армении находится 102-я российская военная база, которая является гарантом стабильности в Кавказском регионе. Сегодня ее проинспектировал. База боеспособна и готова совместно с Вооруженными силами Армении противостоять существующим угрозам безопасности", — сказал Шойгу.

По оценке главы Минобороны РФ , "Армения — союзник и ключевой партнер России в Закавказье".

"Созданы и функционируют Объединенная группировка войск и Объединенная региональная система ПВО России и Армении. Организовано тесное взаимодействие наших генеральных штабов, осуществляется совместное планирование", — добавил он.

Поблагодарив коллегу за радушный прием на армянской земле, Шойгу отметил, что с начала года это уже третья его встреча с главой военного ведомства республики.

"Это безусловный показатель высокой динамики взаимодействия между оборонными ведомствами наших стран", — сказал министр.

Российская военная база дислоцируется в Армении согласно межгосударственному договору от 1995 года. В 2010 году в документ были внесены изменения, в соответствии с которыми срок ее пребывания с первоначальных 25 лет продлен до 49 лет, до 2044 года.