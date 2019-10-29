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Корабли НАТО прибыли в Одессу 

RT на русском 5 часов назад
Корабли НАТО прибыли в Одессу
Фото: ©mil.gov.ua
Четыре корабля НАТО прибыли с дружественным визитом в Одессу, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
Как отмечается, к причалу морского вокзала пришвартовались минные тральщики четырёх стран альянса: испанский ESPS Sella, румынский Ros Lupu Dinescu, болгарский BGS Shkval и итальянский ITS Numana.
Ожидается, что судна будут находиться в городе в течение недели, их посетит делегация НАТО во главе с генсеком Йенсом Столтенбергом.
Ранее в представительстве НАТО в Киеве сообщили, главная цель визита делегации заключается в «передаче твёрдого сигнала поддержки для суверенитета и территориальной целостности Украины с особым вниманием на Чёрном море и также в поддержке процесса реформ».
Там также рассказали о планах встретиться с президентом Владимиром Зеленским, правительством и Верховной радой.
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Теги:
Армия , Йенс Столтенберг , Владимир Зеленский , Верховная Рада , НАТО
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