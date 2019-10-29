Российских школьников ставят под ружьё

Школьное образование в нашей стране — огромное непаханое русское поле экспериментов, на котором каждый хочет взрастить что-нибудь эдакое, доселе невиданное, каждому хочется наложить печать своего спасительного влияния на молодые умы.

Всевозможные государственные и религиозные структуры, как уличные мошенники, окружают школы каждый со своим уникальным предложением. В национальных республиках не утихают бои за обязательное обучение татарскому, башкирскому и прочим языкам нашей многонациональной страны. Духовные пастыри уже продавили преподавание основ религиозных культур, правда, пока факультативно. Но если уж дети не станут частью воинства Христова, то было бы неплохо сделать из них всех просто воинов, тем более, время нынче неспокойное. Видимо, такими соображениями руководствовались в Министерстве просвещения, рассылая в школы рекомендацию провести всероссийский урок к столетию конструктора Калашникова.

Михаил Тимофеевич, безусловно, наш выдающийся конструктор, внёсший огромный вклад в развитие и обороноспособность страны, это имя знают по всему миру, и нет ничего плохого в том, чтобы не забывали его и новые поколения. Однако предложенный Минпросвещения формат к собственно просвещению относится постольку-поскольку.

Например, среди предметных результатов такого урока значатся: знание конструктивных особенностей, преимуществ, причин широкой популярности автомата Калашникова, его тактико-технических характеристик и умение разбирать на заданное время АК-74 или его модификации. Для этого педагогам предлагают «подготовить состязание между школьниками допризывного возраста по сборке — разборке АК-47 или АК-74». А одна из задач — «способствовать росту интереса школьников к службе в Вооружённых Силах Российской Федерации, к военным специальностям и учебе в военных вузах страны, к физической и психологической подготовке их к службе в рядах Вооружённых Сил».

Здесь приведён не полный список задач и целей. Понятно, что там есть куда более мирные пункты вроде: «раскрыть гуманистический потенциал темы, помочь школьникам в осмыслении моральной дилеммы, стоящей перед любым изобретателем в области вооружений: „ради жизни или ради смерти?“, — что бы это ни значило. Или: „выявление творческих задатков, способностей и навыков социального проектирования у детей, подростков и молодёжи на основе работы с материалами по истории выдающихся изобретений в области вооружений“.

Всё это прекрасно, но вот, например, Верховный главнокомандующий России Владимир Путин в последнее время всерьёз озабочен технологическим отставанием России от конкурентов. Каковое, если не будет преодолено за счёт качественного улучшения образования и появления множества высококлассных специалистов в передовых сферах экономики, надёжно закрепит нашу страну среди стран Третьего мира, и никакое знание устройства АК-47 и его преимуществ перед М-16 исправить ситуацию уже не сможет.

Школа — это место, где дети должны получить качественное базовое образование, которое позволит им выбрать себе университет, поступить в него и стать профессионалами каждый в своей области. И не надо делать из неё подготовительную группу для семинарии или устраивать там курс молодого бойца. Подготовиться к смерти за Родину, если потребуется, они успеют, а вот подготовка к жизни для неё — процесс более сложный, долгий и не терпящий неаккуратных вторжений извне.