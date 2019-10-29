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Немцы захотели исключить Турцию из НАТО 

Lenta.ru + ещё 4 6 часов назад
Немцы захотели исключить Турцию из НАТО
Фото: Reuters
Большинство немцев — 58 процентов — поддерживают исключение Турции из НАТО после проведения в Сирии операции «Источник мира». Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на опрос института YouGov.
Еще активнее население Германии поддерживает экономические санкции в отношении Анкары и запрет на экспорт — за это высказались более 60 процентов. Отмечается, что против исключения Турции из НАТО определенно высказались только 18 процентов жителей. Известно, что в опросе принимало участие более 2000 человек.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии 9 октября. Она получила название «Источник мира». Ее целью значилась борьба с Рабочей партией Курдистана (РПК, запрещена в Турции как террористическая) и террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), а также создание вдоль всей границы зоны безопасности.
22 октября президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган после шестичасовых переговоров договорились о вводе на север Сирии российской военной полиции и сирийских военнослужащих и прекращении турецкой военной операции.
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Теги:
Армия , Реджеп Эрдоган , Владимир Путин , Исламское государство , Рабочая партия Курдистана , НАТО , Deutsche Welle , Анкара , Германия , Сирия , Турция
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