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«Конкурсы» для «Абрамсов»: Беларусь нашла ответ на танковую угрозу США 

Российская Газета 25 минут назад
Телекомпания ВоенТВ Беларуси обнародовала видеорепортаж с 227-го общевойскового полигона, где были проведены испытательные пуски.
Управляемые ракеты применялись с переносной установки и боевой машиной пехоты БМП-2. В качестве мишени использовался корпус старого списанного БТР-60ПБ. Видно, что после попадания у бронетранспортера отвалилась башня.
Обновленные ракеты получили тандемные боевые части, способные преодолевать динамическую защиту, применяемую на основных боевых танках.
Сообщается, что произошло общее увеличение бронепробиваемости с 250 до 375 мм (под углом 60 градусов).
Кроме бронетехники, ПТУР также способны уничтожать другие цели: защищенные огневые точки, низколетящие вертолеты различного предназначения. При этом на использование оружия не влияет время суток и погодные условия. Максимальная дальность стрельбы достигает 4 000 метров.
Весной текущего года сообщалось о скором получении белорусскими военными российских ПТРК "Конкурс-М", которые предполагается также установить на бронированные автомобили "Витим", изготовляемые в Минске
Военные эксперты отмечают, что демонстрация этого усовершенствованного оружия стала своеобразным ответом на размещение в Прибалтике дополнительного числа бронетехники НАТО.
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Теги:
Армия , Видео , Оружие , НАТО , США
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