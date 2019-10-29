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Дедовщину в российской армии объяснили 

Lenta.ru + ещё 1 7 часов назад
Дедовщину в российской армии объяснили
Фото: Андрей Шапран / «Коммерсантъ»
Проблема дедовщины в российской армии до сих пор существует, на казарменное насилие жалобы поступают постоянно. Об этом в интервью изданию «Коммерсантъ» заявил адвокат Александр Передрук, сотрудничающий с правозащитной организацией «Солдатские матери Санкт-Петербурга».
По его словам, дедовщина в армии сохраняется по нескольких причинам. Во-первых, как отмечает Передрук, профилактика насилия, которая проводится среди военнослужащих, недостаточна. Проблема осложняется и принятыми весной поправками к закону «О статусе военнослужащих», запрещающими солдатам-срочникам пользоваться смартфонами в воинских частях.
«Нередко записи с видеокамер на мобильниках, которые присылали военнослужащие, позволяли раскрывать преступления. Это, конечно, не значит, что телефонов в армии совсем нет, но ими пользуются уже нелегально», — уточнил адвокат.
Он добавил, что не каждый столкнувшийся с насилием в армии обращается в правоохранительные органы, предпочитая терпеть издевательства.
Передрук также сообщил, что «по ощущениям» количество жалоб на дедовщину в армии в последние два года увеличилось. Чаще всего такие обращения поступают из крупных частей, что ожидаемо. Однако, по его словам, сокращение срока армейской службы до одного года в целом положительно сказалось на масштабах насилия.
Дедовщину называли одной из причин убийства восьмерых военнослужащих в воинской части поселка Горный в Забайкальском крае. 25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам, после чего сдался спецназу. На допросе он заявил, что не жалеет о случившемся.
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Теги:
Армия , МВД
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