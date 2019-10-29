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Грушко: США разворачивает разработку крылатых ракет, что вызывает озабоченность РФ 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
«Мы должны быть готовы к любому развитию событий»
Фото: РИА Новости
Москва наблюдает за тем, как Вашингтон развивает разработку крылатых ракет, это вызывает опасения. Об этом во вторник заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.
"Мы видим, что США разворачивают программу по производству крылатых ракет с использованием пусковых установок MK-41, которая вызывает у нас большую озабоченность в силу того, что они универсальные. Одну они уже испытали", — сказал он. — "На сегодняшний день 24 [установки] находятся в Румынии, и 48 в следующем году будут размещены в Польше".
Грушко отметил, что миролюбивые заявления США в этом вопросе не вызывают доверия.
"Мы внимательно анализируем те сигналы, которые нам посылают, в частности, из столиц стран НАТО, общая позиция которых состоит в том, что у них нет намерения размещать наземные ракеты средней и меньшей дальности с ядерным оснащением", — продолжил замглавы МИД РФ.
Размещение ракет в Европе
Замминистра иностранных дел добавил, что Россия занимается подготовкой ко всем вариантам развития событий в вопросе возможности размещения США ракет средней и меньшей дальности на территории Европы.
"Мы должны быть готовы к любому развитию событий, тем более, что США анонсировали на следующий год испытания баллистических ракет", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Грушко также отметил, что Москва рассчитывает, что страны, которые не готовы размещать у себя американские ракеты средней и меньшей дальности, откликнутся на российское предложение о моратории.
"Мы рассчитываем, что голос разума восторжествует, и те страны, которые не хотят превращать свою территорию в плацдарм для размещения американских ракет, позитивно откликнутся на наше предложение. Это касается введения моратория на размещение в определенных регионах", — сказал он.
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Теги:
Армия , Ближний Восток , В мире , Оружие , США , Александр Грушко , МИД , НАТО , Москва
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