В Афганистане при атаке талибов погибли пять силовиков

Пятеро служащих сил безопасности Афганистана погибли в результате атаки талибов , еще восьмерых силовиков боевики взяли в плен, сообщает телеканал Ariana News. Член совета северо-восточной афганской провинции Кундуз Амрудин Вали заявил каналу, что талибы напали на КПП сил безопасности в уезде Хан Абад поздно вечером во вторник. По его словам, столкновения между правительственными силами и талибами продолжались в течение нескольких часов. В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) *. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом. * Запрещенная в России террористическая группировка.