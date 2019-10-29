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Россия отказалась вооружать Иран ради Израиля 

Lenta.ru 8 часов назад
Россия отказалась вооружать Иран ради Израиля
Фото: Отдел информационного обеспечения Балтийского региона / РИА Новости
Советник премьер-министра Израиля Ариэль Бульштейн заявил, что Россия не стала поставлять Ирану некоторую военную технику по просьбе Израиля. Его интервью опубликовано в «Известиях».
По словам советника, Израиль два раза отказывался поставлять вооружения из-за «чувствительности» России. В качестве такого примера Бульштейн привел Украину. В ответ на это Москва не стала вооружать враждебные Израилю страны, в частности, Иран, который имеет цель «стереть Израиль с лица земли».
30 мая агентство Bloomberg cообщило, что Москва отказалась поставлять Тегерану зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400. Причиной отказа якобы стали опасения в том, что это приведет к росту напряженности на Ближнем Востоке.
В 2014 году Израиль заблокировал возможную сделку по поставке вооружений Украине из-за опасения испортить отношения с Россией. Речь шла о беспилотниках компании Aeronautics Defense Systems.
Ранее в октябре сообщалось, что многие официальные лица в Израиле обеспокоены тем, что США покинули регион. По их мнению, решение президента Дональда Трампа может придать храбрости врагам Израиля в Иране, Ливии, Сирии и секторе Газа. Кроме того, израильская сторона считает, что Москва может использовать ракеты класса «земля-воздух» против израильских самолетов, атакующих позиции Ирана в Сирии. При этом другие видят в новой руководящей роли России возможность предотвратить эскалацию конфликта между Израилем и Ираном.
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Теги:
Армия , Дональд Трамп , газета "Известия" , Bloomberg , Израиль , Иран , Москва
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