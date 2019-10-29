Россия отказалась вооружать Иран ради Израиля

Советник премьер-министра Израиля Ариэль Бульштейн заявил, что Россия не стала поставлять Ирану некоторую военную технику по просьбе Израиля. Его интервью опубликовано в «Известиях».

По словам советника, Израиль два раза отказывался поставлять вооружения из-за «чувствительности» России. В качестве такого примера Бульштейн привел Украину . В ответ на это Москва не стала вооружать враждебные Израилю страны, в частности, Иран, который имеет цель «стереть Израиль с лица земли».

30 мая агентство Bloomberg cообщило, что Москва отказалась поставлять Тегерану зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400. Причиной отказа якобы стали опасения в том, что это приведет к росту напряженности на Ближнем Востоке.

В 2014 году Израиль заблокировал возможную сделку по поставке вооружений Украине из-за опасения испортить отношения с Россией. Речь шла о беспилотниках компании Aeronautics Defense Systems.