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Шойгу проведет в Баку заседание совета министров обороны стран СНГ 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Шойгу соберет в Баку министров обороны СНГ
Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков
Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Азербайджан, где в среду в Баку под его председательством состоится заседание Совета министров обороны государств-участников СНГ.
"На заседании будет рассмотрен комплекс вопросов взаимодействия в области обороны и военной безопасности", — сообщила журналистам во вторник пресс-секретарь министра обороны РФ Россияна Марковская.
По её словам, "намечено подвести итоги взаимодействия в военной сфере в 2019 году, а также рассмотреть проект концепции военного сотрудничества государств-участников СНГ до 2025 года".
"Будут приняты решения в области топографического, метрологического, информационного обеспечения военной деятельности и других сферах", — сказала Марковская.
"Также планируется согласовать совместные мероприятия на 2020 год и проанализировать ход подготовки знаковому событию совместной истории государств-участников СНГ — 75-летию Победы в Великой Отечественной войне", — сказала Марковская.
Она сообщила, что в заседании примут участие делегации военных ведомств Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана.
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Теги:
Армия , Войска , Кавказ , СНГ , Сергей Шойгу , Азербайджан , Баку
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