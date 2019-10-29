Шойгу соберет в Баку министров обороны СНГ

Шойгу проведет в Баку заседание совета министров обороны стран СНГ

"На заседании будет рассмотрен комплекс вопросов взаимодействия в области обороны и военной безопасности", — сообщила журналистам во вторник пресс-секретарь министра обороны РФ Россияна Марковская.

По её словам, "намечено подвести итоги взаимодействия в военной сфере в 2019 году, а также рассмотреть проект концепции военного сотрудничества государств-участников СНГ до 2025 года".

"Будут приняты решения в области топографического, метрологического, информационного обеспечения военной деятельности и других сферах", — сказала Марковская.

"Также планируется согласовать совместные мероприятия на 2020 год и проанализировать ход подготовки знаковому событию совместной истории государств-участников СНГ — 75-летию Победы в Великой Отечественной войне", — сказала Марковская.

Она сообщила, что в заседании примут участие делегации военных ведомств Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана.