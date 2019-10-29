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Вертолёты Ми-24 оказались захоронены на свалке под опасными отходами 

News.ru 2 часа назад
Ми-24 похоронили под опасными отходами
Фото: ADF Serials Message Board/Twitter
Два ударных вертолёта Ми-24 были обнаружены на полигоне в австралийском Дарвине, в более чем 330 км от их «бывшего дома» — военной авиабазы в Тиндале. Летательные аппараты были отправлены на свалку в 2016 году и сейчас покоятся под опасными отходами.
Несколько лет назад у нас была пара транспортных контейнеров, которые должны были быть захоронены, — рассказал ABC менеджер свалки Ник Кляйне.
Машины были в числе четырёх российских военных вертолётов, предназначавшихся для Папуа — Новой Гвинеи в середине 1990-х годов, в рамках сделки на сумму почти в $50 млн между правительством страны и британской частной военной компанией Sandline International. Они не добрались до Бугенвиля из-за международного дипломатического скандала, известного как «дело Сэндлайн», и владельцем двух вертолётов оказалась Австралия.
В период с 1997 по 2016 год боевые вертолёты находились на авиабазе, а попытки их продать или избавиться срывались различными юридическими ограничениями. Их хотели выставить в музей, однако от этой идеи отказались после обнаружения в них асбеста. В итоге вертолёты оказались на свалке.
Ранее News.ru сообщал, что государственная корпорация «Ростех» представила на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 модернизированный транспортно-боевой вертолёт Ми-24П-1М.
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Теги:
Армия , Войска , Ростех , Авиационно-космический салон МАКС , телеканал АВС
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