Ми-24 похоронили под опасными отходами

Вертолёты Ми-24 оказались захоронены на свалке под опасными отходами

Два ударных вертолёта Ми-24 были обнаружены на полигоне в австралийском Дарвине, в более чем 330 км от их «бывшего дома» — военной авиабазы в Тиндале. Летательные аппараты были отправлены на свалку в 2016 году и сейчас покоятся под опасными отходами.

Несколько лет назад у нас была пара транспортных контейнеров, которые должны были быть захоронены, — рассказал ABC менеджер свалки Ник Кляйне.

Машины были в числе четырёх российских военных вертолётов, предназначавшихся для Папуа — Новой Гвинеи в середине 1990-х годов, в рамках сделки на сумму почти в $50 млн между правительством страны и британской частной военной компанией Sandline International. Они не добрались до Бугенвиля из-за международного дипломатического скандала, известного как «дело Сэндлайн», и владельцем двух вертолётов оказалась Австралия.

В период с 1997 по 2016 год боевые вертолёты находились на авиабазе, а попытки их продать или избавиться срывались различными юридическими ограничениями. Их хотели выставить в музей, однако от этой идеи отказались после обнаружения в них асбеста. В итоге вертолёты оказались на свалке.