Вашингтон призвал Сеул расширить военное сотрудничество

Вашингтон призвал Сеул участвовать в своих военных операциях

Расширить сферу совместного реагирования на кризисные ситуации предложили США Южной Корее . Штаты намерены включить туда не только ситуации вокруг Корейского полуострова, но и случаи возникновения угрозы национальной безопасности собственной стране по всему миру.

Как сообщают источники агентства Рёнхап, предложение было сделано в рамках подготовки к передаче оперативного управления войсками Южной Кореи в военное время от Вашингтона Сеулу . Подобная операция может быть совершена, предположительно, к 2022 году.

По данным Рёнхап, Южная Корея выступила против инициативы США. Однако, в случае пересмотра нынешних договорённостей, США смогут просить от Южной Кореи направить их войска в целый ряд регионов мира для решения собственных военных конфликтов, в том числе на Ближний Восток и в Южно-Китайское море.

Право управления собственными войсками было передано от Южной Кореи Соединенным Штатам Америки после Корейской войны 1950-153 годов. Таким образом страна хотела обезопасить себя от нападения КНДР. Право оперативного управления войсками сохраняется у США до настоящего времени. Договорённость об обратной передаче была достигнута еще в 2007 году, однако Южная Корея неоднократно просила отложить процедуру, на что США неизменно соглашались.

Ранее News.ru сообщал о том, что Вашингтон призвал Сеул сохранить обмен разведданными с Токио.