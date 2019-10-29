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Вашингтон призвал Сеул участвовать в своих военных операциях 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Вашингтон призвал Сеул расширить военное сотрудничество
Фото: globallookpress.com
Расширить сферу совместного реагирования на кризисные ситуации предложили США Южной Корее. Штаты намерены включить туда не только ситуации вокруг Корейского полуострова, но и случаи возникновения угрозы национальной безопасности собственной стране по всему миру.
Как сообщают источники агентства Рёнхап, предложение было сделано в рамках подготовки к передаче оперативного управления войсками Южной Кореи в военное время от Вашингтона Сеулу. Подобная операция может быть совершена, предположительно, к 2022 году.
По данным Рёнхап, Южная Корея выступила против инициативы США. Однако, в случае пересмотра нынешних договорённостей, США смогут просить от Южной Кореи направить их войска в целый ряд регионов мира для решения собственных военных конфликтов, в том числе на Ближний Восток и в Южно-Китайское море.
Право управления собственными войсками было передано от Южной Кореи Соединенным Штатам Америки после Корейской войны 1950-153 годов. Таким образом страна хотела обезопасить себя от нападения КНДР. Право оперативного управления войсками сохраняется у США до настоящего времени. Договорённость об обратной передаче была достигнута еще в 2007 году, однако Южная Корея неоднократно просила отложить процедуру, на что США неизменно соглашались.
Ранее News.ru сообщал о том, что Вашингтон призвал Сеул сохранить обмен разведданными с Токио.
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Теги:
Армия , Азия , Ближний Восток , Войска , Конфликты , Оружие , США , Южная Корея , Сеул
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