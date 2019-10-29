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Правительство Украины усилило безопасность в акватории Азовского моря 

RT на русском + ещё 2 42 минуты назад
Украина усилила меры безопасности в Азовском море
Фото: Reuters
Кабинет министров Украины принял ряд решений по усилению безопасности граждан Украины.
«Правительство, в частности, усилило безопасность мореплавания акватории Азовского моря, для этого включило прилегающие к морскому порту Мариуполя территории к водному пространству, по которым принимаются меры безопасности в соответствии с Кодексом торгового мореплавания», — сообщила пресс-служба кабмина.
В середине июля военнослужащие Украины провели тактические учения по уничтожению десантных кораблей противника и десанта на побережье Азовского моря.
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Теги:
Армия , Войска , Украина , Керченский пролив , Азовское море , Правительство Украины
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