Совет НАТО посетит Украину

Совет НАТО во главе со Столтенбергом посетит Украину 30-31 октября

"По приглашению украинских властей Североатлантический совет посетит Украину 30 и 31 октября 2019 года", — говорится в сообщении.

Визит начнется в Одессе 30 октября, где Столтенберг и послы стран НАТО посетят постоянную группу альянса по минному противодействию (SNMCMG2).

"Четыре противоминных судна НАТО из Болгарии, Италии, Румынии и Испании будут пришвартованы в Одесском порту в рамках патрулирования в Черном море", — отметили там.

Кроме того, Столтенберг выступит с речью перед курсантами морской академии в Одессе.

На следующий день, 31 октября, генсек альянса проведет в Киеве заседание Комиссии НАТО-Украина под председательством президента Украины Владимира Зеленского и выступит с речью в парламенте Украины