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Совет НАТО во главе со Столтенбергом посетит Украину 30-31 октября 

ТАСС + ещё 5 1 час назад
Совет НАТО посетит Украину
Фото: Reuters
Совет Североатлантического альянса во главе с генсеком Йенсом Столтенбергом посетит Украину 30-31 октября. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба альянса.
"По приглашению украинских властей Североатлантический совет посетит Украину 30 и 31 октября 2019 года", — говорится в сообщении.
Визит начнется в Одессе 30 октября, где Столтенберг и послы стран НАТО посетят постоянную группу альянса по минному противодействию (SNMCMG2).
"Четыре противоминных судна НАТО из Болгарии, Италии, Румынии и Испании будут пришвартованы в Одесском порту в рамках патрулирования в Черном море", — отметили там.
Кроме того, Столтенберг выступит с речью перед курсантами морской академии в Одессе.
На следующий день, 31 октября, генсек альянса проведет в Киеве заседание Комиссии НАТО-Украина под председательством президента Украины Владимира Зеленского и выступит с речью в парламенте Украины.
"Генеральный секретарь и постоянные представители НАТО встретятся с председателем Рады Дмитрием Разумковым, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком", — говорится в заявлении пресс-службы альянса.
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Теги:
Армия , В мире , Войска , Вадим Пристайко , Йенс Столтенберг , Владимир Зеленский , Верховная Рада , НАТО
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