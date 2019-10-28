В ЗВО поступили мобильные пункты управления АПЕ-5

АПЕ-5 размещены на базе автомобиля КАМАЗ. Комплексы предназначены для автоматизированного управления и обмена информацией с руководящим составом соединений, частей и подразделений в полевых условиях.

Ленинградской области военнослужащие Краснознаменной бригады управления Западного военного округа получили модульные полевые подвижные пункты управления АПЕ-5. Комплексы поступили в рамках гособоронзаказа, сообщается в пресс-релизе ЗВО. Речь идет о поставке пяти мобильных пунктов.

В сообщении говорится, что АПЕ-5 размещены на базе автомобиля КАМАЗ. Комплексы предназначены для автоматизированного управления и обмена информацией с руководящим составом соединений, частей и подразделений в полевых условиях.

В АПЕ-5 имеется 9-11 рабочих мест, все рабочие места объединены в единую закрытую информационную сеть. Отсеки модулей можно изолировать от внешней среды, они снабжены кондиционерами. В составе бригадного комплекта по пять модулей двух типов.

В 2019 году восемь соединений Западного и Южного военных округов получили в общей сложности 64 комплекта АПЕ-5 и АПЕ-3.