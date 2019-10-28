Корабли Балтфлота прибыли на базу Тартус в Сирии 

За время морского перехода из Балтийского в Средиземное море моряки преодолели более семи тысяч морских миль.
Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый», морской буксир «Виктор Конецкий» и танкер «Ельня» зашли в сирийский порт Тартус, где находится база ВМФ России.
Накануне отряд кораблей Балтийского флота провел учения по плаванию в условиях интенсивного судоходства. Также были отработаны действия расчетов командных пунктов при обнаружении подводной лодки условного противника и слежении за ней.
За время морского перехода из Балтийского в Средиземное море моряки преодолели более семи тысяч морских миль.
На боевом корабле и судах отряда находятся группы антитеррора из состава соединения морской пехоты Балтийского флота. Кроме этого на борту «Ярослава Мудрого» находится палубный вертолет Ка-27.