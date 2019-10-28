Корабли Балтфлота прибыли на базу Тартус в Сирии

За время морского перехода из Балтийского в Средиземное море моряки преодолели более семи тысяч морских миль.

Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый», морской буксир « Виктор Конецкий » и танкер «Ельня» зашли в сирийский порт Тартус, где находится база ВМФ России

Накануне отряд кораблей Балтийского флота провел учения по плаванию в условиях интенсивного судоходства. Также были отработаны действия расчетов командных пунктов при обнаружении подводной лодки условного противника и слежении за ней.

За время морского перехода из Балтийского в Средиземное море моряки преодолели более семи тысяч морских миль.